Pradè smentisce accordo con De Paul: “Non chiamerò mai un giocatore senza aver parlato con Pozzo”

C’è già un accordo tra la Fiorentina e Rodrigo De Paul (LEGGI QUI)? Il ds viola Daniele Pradè smentisce di aver contattato il giocatore, visto il buon rapporto che lo lega all’Udinese, dove è stato nella scorsa stagione: “Ho lavorato un anno con Gino Pozzo con cui c’è un rapporto di stima e amicizia, così come con Pierpaolo Marino: non chiamerò mai un giocatore senza aver parlato prima con loro, è una questione d’onore” ha dichiarato al Messaggero Veneto. Le voci di un possibile arrivo dell’argentino a Firenze non si fermano, ma dalla Fiorentina arriva una momentanea frenata alla trattativa.