Tramezzani: “Fiorentina vera sorpresa. Cabral? Può fare ancora meglio”

L'ex calciatore e attuale allenatore di calcio, Paolo Tramezzani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della stagione della Fiorentina e della crescita di Cabral: "La Fiorentina è la vera sorpresa di questa fase di campionato, soprattutto per come sono stati ritrovati alcuni giocatori che nella prima fase di stagione non avevano reso le aspettative. È una squadra contro cui è difficile giocare, che sa quando fare male all'avversario. In questo momento è proprio bella da vedere, sia in Italia che in Europa. Ha davanti un finale di stagione molto importante. Non dimentichiamoci della parte sui tifosi, perché la Fiorentina ha uno stadio e una città che spinge a fare bene in ogni momento. C'è un clima unico a Firenze".