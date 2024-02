Tragedia in Via Mariti: il messaggio della Fiorentina

Il messaggio della Fiorentina dopo la tragedia avvenuta in Via Mariti con il crollo di una trave portante di un cantiere

Questa mattina è avvenuta una vera e proprio tragedia in via Mariti con il crollo di una trave di un cantieri che è costato la vita a 2 operai, con feriti e dispersi.La Fiorentina, sui social, ha espresso la sua solidarietà dopo l'accaduto: "Il Presidente Commisso e tutta la Fiorentina sono vicini al dolore delle Famiglie ed esprimono le più sincere condoglianze e la propria vicinanza per la tragedia avvenuta oggi a Firenze e che ha coinvolto, purtroppo, alcuni degli operai presenti".