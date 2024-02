Crolla il cantiere in Via Mariti: due morti e sette dispersi

Presso il cantiere della futuro Esselunga in Via Mariti, zona Novoli, si è verificato un crollo importante che ha causato la morte di 2 persone

Questa mattina Firenze si è risvegliata con una notizia terribile. Presso il cantiere della futuro Esselunga in Via Mariti, zona Novoli, si è verificato un crollo importante che ha causato la morte di 2 persone, con 7 operai ancora dispersi. I vigili del fuoco sono al lavoro, insieme a vari operatori sanitari, per mettere in salvo le persone colpite. La situazione è in continuo aggiornamento. (Si ringrazia Firenzedintorni.it per le foto)