Torricelli: “Viola possono ambire all’Europa che conta”. Sulla bomba carta del ’98…

L'ex viola: "La Fiorentina ha già le qualità per giocarsi un posto in Europa. Bomba carta del '98? Fu lanciata da un demente"

L'ex viola Moreno Torricelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio toccando vari temi di attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La sconfitta a tavolino contro la Salernitana? Un ricordo assurdo, quella bomba carta ci condannò all'eliminazione. Chi la lanciò fu uno stupido, un demente. Salernitana di oggi? La squadra è in difficoltà dopo aver cambiato l'allenatore, non riesce a trovare il bandolo della matassa. Ha dei giocatori interessanti ma non riesce a dare continuità di risultati. Secondo me può cercare di salvarsi ma deve cambiare passo".

L'ex viola continua: "La Fiorentina è divertente, molto attrezzata. Ha fatto un ottimo campionato finora, può ambire all'Europa che conta anche se manca molto alla fine del campionato. Per qualità dei giocatori e di Italiano credo che la squadra possa far divertire Firenze. Mercato? I rinforzi sono ben accetti se sono tali, a gennaio difficilmente si trovano giocatori capaci di farti fare il salto di qualità. La Fiorentina ha già le qualità per giocarsi un posto in Europa. Filosofia Italiano? Se si rischia qualcosa per andare a far male sempre all'avversario a me va bene, ma bisogna avere il giusto equilibrio. La Fiorentina là davanti è attrezzata molto bene, ha Vlahovic che sta facendo qualcosa d'impressionante. Vlahovic è uno dei centravanti più forti in Italia, e non solo, assieme a Zapata e Immobile. Lui alla Juventus? Non lo so, di certo alla Juve manca un centravanti come lui che sappia fare gol".