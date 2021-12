Terim: “Orgoglioso dell’amore italiano. Domani tanta grinta, come a Firenze”

Parla l'ex allenatore della Fiorentina: "Ho moltissimi amici Italia, è un paese che porto sempre nel cuore"

L'ex tecnico viola Fatih Terim ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League che vedrà il suo Galatasaray affrontare all'Olimpico la Lazio. C'è spazio anche per un po' di amarcord: "Sono molto felice di essere in Italia, la mia seconda patria. Ho moltissimi amici, è un paese che porto sempre nel cuore. Nei weekend mi guardo la Serie A, è diventato un campionato molto bello da vedere, c'è un altissimo livello di competizione. Ci sono tantissimi campioni, conosco molto bene anche le squadre".

Terim prosegue: "Mi fa piacere vedere tutto l'amore che mi arriva a partire dal momento in cui metto piede in Italia. Sono molto felice e orgoglioso che quest'amore sia rimasto intero nonostante siano passati tanti anni. Non è una fortuna che capita a tutti. La sola parola Terim suscita interesse e amore nei miei confronti. Domani metterò in campo ciò che mi avete visto fare anche quando ero tecnico della Fiorentina, tanta grinta".