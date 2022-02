Terracciano e le offese del Gewiss Stadium: la telefonata di Commisso

Dopo la gara, lo stesso presidente della Fiorentina aveva chiamato Italiano per i complimenti dopo la vittoria di Bergamo

Emergono sviluppi dopo gli episodi di discriminazione territoriale che ieri sera, al Gewiss Stadium, hanno colpito Pietro Terracciano . Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Il Presidente Rocco Commisso oggi ha chiamato il portiere della Fiorentina dicendosi orgoglioso di essere "terrone", come lui.

Subito dopo la partita, invece, lo stesso Commisso aveva contattato telefonicamente il tecnico viola Vincenzo Italiano per esprimere a lui e a tutto il gruppo i suoi complimenti per la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta.