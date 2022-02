Commisso ed il patto atlantico: pronta l’alleanza con le altre proprietà Usa

Le convergenze dei club "nordamericani" in vista dell'elezione del presidente di Lega. Commisso è il kingmaker

Sullo sfondo, ovviamente, c’è l’elezione del futuro presidente di Lega dopo le dimissioni di Dal Pino: per eleggerlo martedì servono 14 voti su 20 (dalla votazione successiva 11), pertanto si deve passare anche dalle sette nordamericane. Che non sono rigide su una figura politica a capo della Lega, ma vorrebbero comunque un futuro presidente in grado di dialogare con la politica, in primis sul tema fondamentale dei ristori. Il kingmaker del trust atlantico sembra Rocco Commisso: figura decisamente spigolosa (come dimostrano i recenti scontri furibondi con l’Inter, proprio su temi di politica economico-sportiva), ma con la volontà di far crescere il sistema e creare più competizione. La dirigenza viola — in testa il frontman Joe Barone — ha ottimi rapporti con la Roma dei Friedkin e dialoga apertamente con il Bologna («compravo i formaggi da Lino Saputo per i miei locali», disse Commisso alla prima presenza al Dall’Ara): il piano è cercare di allargare il fronte presentandosi alla prossima assemblea con 10-11 club per poter esprimere una nuova governance, cercando di imbarcare qualche altra big come il Napoli o la Lazio.