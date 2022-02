Terracciano e non solo nel mirino dei cori razzisti di ieri sera

Altri casi di cori discriminatori nella partita di ieri sera. Questa volta ad essere presi di mira sono stati due calciatori viola

Come già successo nella partita di andata svolta a Bergamo dalla Fiorentina, la nota stonata è arrivata dagli spalti. Come fanno notare il Corriere dello Sport e La Nazione, a indignare sono stati, ancora una volta, i cori di discriminazione razziale e territoriale rivolti a Nikola Milenkovic e Pietro Terracciano. Il difensore è stato offeso durante l'intervista post partita, mentre il portiere viola è stato preso di mira durante per tutto l'arco dei 90 minuti, ma soprattutto quando si trovava sotto la curva dei tifosi della Dea.