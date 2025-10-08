Zazzaroni: “Dalli al Pradè. Ma dove ha realmente sbagliato?”

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni dedica un fondo a Daniele Pradè, contestato ad oltranza dalla piazza viola. La piazza ritiene il dirigente il vero artefice della crisi viola ed effettivamente, si legge, un elenco di errori imputabili c'è: "Ha fatto secco Palladino, ha firmato un mercato sbagliato (che fino a metà agosto non era lo stesso giudizio di tifoseria e stampa), ha rivoluto Pioli".

Cosa è successo?

Fino a poche settimane fa andava tutto bene e Pioli era il figliol prodigo con un grande mercato a disposizione. "E allora dove ha sbagliato Pradè? Nel non convincere Comuzzo a trasferirsi in Arabia? Pioli avrebbe ricevuto Lindelöf per puntellare la difesa, il reparto più in difficoltà". Ma infine aggiunge: il tecnico saprà ricomporre in fretta la frattura e Pradè potrà tornare a dormire sonni tranquilli.