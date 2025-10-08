Viola News
Corriere dello Sport

Zazzaroni: “Dalli al Pradè. Ma dove ha realmente sbagliato?”

Ivan Zazzaroni analizza la situazione di casa Fiorentina riprendendo la contestazione nei confronti di Pradè
Sulla prima pagina del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni dedica un fondo a Daniele Pradè, contestato ad oltranza dalla piazza viola. La piazza ritiene il dirigente il vero artefice della crisi viola ed effettivamente, si legge, un elenco di errori imputabili c'è: "Ha fatto secco Palladino, ha firmato un mercato sbagliato (che fino a metà agosto non era lo stesso giudizio di tifoseria e stampa), ha rivoluto Pioli".

Cosa è successo?

Fino a poche settimane fa andava tutto bene e Pioli era il figliol prodigo con un grande mercato a disposizione. "E allora dove ha sbagliato Pradè? Nel non convincere Comuzzo a trasferirsi in Arabia? Pioli avrebbe ricevuto Lindelöf per puntellare la difesa, il reparto più in difficoltà". Ma infine aggiunge: il tecnico saprà ricomporre in fretta la frattura e Pradè potrà tornare a dormire sonni tranquilli.

