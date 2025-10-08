La Fiorentina oggi riprende gli allenamenti al Viola Park, nel mirino la gara contro il Milan per cercare di dare una svolta alla stagione data l'accoglienza di Stefano Pioli ricca di grandi aspettative.
Gazzetta: “Pioli è chiamato alla svolta. Ecco su cosa deve lavorare il tecnico”
La Fiorentina è chiamata a dare una svolta alla stagione
L'obiettivo adesso è quello di lavorare sulla testa e sulla concentrazione dei giocatori per evitare che gli errori individuali che hanno caratterizzato la gara contro la Roma non si ripetano. Poi il compito si sposterà sul piano tattico. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
