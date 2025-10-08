Involuto e in difficoltà. Nella sosta si lavora per ritrovare Robin Gosens

Fra i problemi della Fiorentina spiccano gli esterni. E se per Dodo i problemi sono anche di natura contrattuale, per Robin Gosens il discorso è diverso. Leader conclamato dello spogliatoio e ad oggi fra gli emblemi delle difficoltà della squadra. Nel momento nero della viola - spiega La Nazione - c'è anche il suo volto.

Dove sei?

Serve tornare in fretta al livello dell'anno scorso, quando fu un fattore della squadra. Il tedesco è il primo a riconoscere di essere in difficoltà ed effettivamente è così: sembra irriconoscibile sia quando spinge che in fase difensiva. Il club e Pioli ci hanno puntato con forza, rinunciando anche al mercato, così ora si lavora per farlo rendere al meglio da dopo la sosta.