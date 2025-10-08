Dodo, leader spento. Nazione: “Serve svoltare per lui e per la Fiorentina”

Dodo, che fine hai fatto? Il brasiliano è in netta difficoltà e serve una stagione di alto livello sia per lui che per la Fiorentina.

Redazione VN 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 07:24)

Sono tanti i problemi della Fiorentina e fra questi c'è anche il rendimento degli esterni. È il caso soprattutto di Dodo, lontano - scrive La Nazione - dalla sua miglior versione. Doveva essere un leader e nella realtà corre e si impegna, ma oggi combina poco. I motivi? Deve capirli Pioli, insieme a tutti quelli che riguardano i compagni: ad oggi è difficile trovare un viola che stia rendendo al meglio.

Stagione verità — Oltretutto è un momento decisamente delicato per il brasiliano. Come ricorda il quotidiano, visto che ad oggi i discorsi sul rinnovo sono in alto mare, è possibile che la prossima estate serva un accordo per la cessione: quindi anche per Dodo serve una stagione di alto livello. L'annata era anche partita bene con il gol al Polissya, ma poi si è gradualmente spenta nelle varie difficoltà tattiche. Ora ha la sosta per provare a recuperare, ma nel gioco di Pioli il suo ruolo è fondamentale.