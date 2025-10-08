Commisso deluso. I 92 milioni spesi sul mercato ad oggi non si vedono

La Fiorentina va alla pausa con il penultimo posto in classifica e tante riflessioni. Una su tutte? Quella sui 92 milioni spesi sul mercato, che ad oggi decisamente non si vedono . Commisso ha ribadito la fiducia nell'attuale gruppo di lavoro, ma non può che essere deluso dal rendimento della squadra nelle prime sei partite. Il mercato ha riscosso applausi e consensi, ma oggi i risultati dicono altro.

Qual è il problema?

Più che una questione di moduli o gioco - scrive il Corriere Fiorentino - i singoli non stanno rendendo come ci si aspettava, gli acquisti non hanno dato valore aggiunto (anzi). I 25 milioni per Piccoli e i 16 per Söhm sono quelli che saltano maggiormente all'occhio, ma pure con i riscatti non va meglio. L'ex Cagliari ha segnato solo un gol in Conference, lo svizzero proprio non sta convincendo. E poi 27 milioni per Gudmundsson e Fagioli, due giocatori che ad oggi rappresentano in pieno tutte le difficoltà di questa squadra e sono fra i più in affanno. Valutazioni invece in corso su Nicolussi Caviglia e sospese per Lamptey. In pratica, sta convincendo soltanto l'investimento da 10 milioni per Fazzini. C'è tempo, ma il mondo viola si aspettava altro.