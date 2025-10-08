Dopo il riscatto il buio. Che succede a Fagioli? Senza certezze né fiducia

Nicolò, che succede? Il Corriere dello Sport dedica questa mattina un approfondimento a Fagioli, riscattato (obbligatoriamente) dalla Juventus in estate ma oggi decisamente lontano parente della copia dell'anno scorso. I 13 milioni versati ai bianconeri hanno passato il cartellino interamente nelle tasche dei viola, ma un mese e mezzo della nuova stagione ha ribaltato le carte.

Involuto

Prima l'esclusione dai titolari, poi relegato in panchina. Ha giocato 30' contro il Como, mai contro Pisa e Roma. In Conference, nonostante i 90', non è andata meglio. Ad oggi conta 228' totali in campionato con 4 presenze, in Europa 3 gettoni e 270'. Ma di gol, assist o giocate di classe nemmeno l'ombra. Oggi va recuperato, con un ruolo preciso: Nicolussi Caviglia doveva essere un aiuto, ma i due insieme non hanno praticamente mai giocato. Fagioli cerca certezze e fiducia, magari nella sosta, anche se è lui prima di tutti a dover togliersi la timidezza.