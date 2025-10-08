CorSport controcorrente: “E se il calendario diventasse un’opportunità?”

A bocce ferme il Corriere dello Sport si chiede: e se il calendario fosse un'opportunità? Milan, Bologna e Inter sono i prossimi avversari sulla strada e la classifica piange: chissà che proprio questo desiderio di risalire la china non diventi un propulsore. La Fiorentina sa bene che non può e non deve essere quella che è stata fino ad oggi e se è vero che c'è grande determinazione nel riprendere il cammino allora potrebbe davvero essere un'occasione.