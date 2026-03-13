Vittoria al 93′, ma per Piccoli sono solo fischi. TS: “Stagione sfortunata”

Tuttosport analizza il successo della Fiorentina sul Rakow: una rimonta firmata Ndour e Gudmundsson. Al momento del cambio, Piccoli è stato fischiato dal Franchi

L'analisi di Tuttosport si concentra sulla capacità della Fiorentina di scindere, almeno per una notte, la complicata missione salvezza dal cammino europeo. Nonostante le nubi del campionato e l'imminente scontro diretto contro la Cremonese, la squadra di Paolo Vanoli è riuscita a scacciare i fantasmi, centrando una vittoria in rimonta al 93' che interrompe una striscia negativa di due sconfitte (tra campionato e Conference) e un brutto pareggio interno contro il Parma. Un successo sofferto contro un Rakow che, fino a ieri, era rimasto imbattuto in questa Conference League.

Primo tempo farraginoso — Rispetto alla gara contro il Parma, Vanoli ha optato per un'ampia rotazione con ben sei cambi, confermando però Gosens e Piccoli (ancora preferito a un Kean rimasto in tribuna per recuperare in vista di Cremona). La manovra viola nel primo tempo è apparsa farraginosa: nonostante un paio di spunti di Gosens e un errore clamoroso di Fazzini dall'interno dell'area, la squadra ha faticato a lasciare il segno contro un Rakow battagliero e trascinato dal talento di Brunes, cugino di Haaland.

La svolta nella ripresa — La partita si è accesa nel secondo tempo quando Brunes ha portato avanti i polacchi approfittando di una distrazione di Comuzzo. La reazione viola è stata però fulminea: appena due minuti dopo, Ndour ha pareggiato i conti con un vero e proprio eurogol su assist di Mandragora. Nel finale, nonostante i fischi del pubblico all'indirizzo di un Piccoli ancora sfortunato e impreciso, i cambi di Vanoli hanno fatto la differenza. Proprio in pieno recupero, momento in cui spesso la Fiorentina è stata punita in questa stagione, un fallo di mano di Ameyaw su cross di Dodo ha regalato il rigore del sorpasso a Gudmundsson, glaciale dal dischetto per il 2-1 definitivo.