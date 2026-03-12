Guetta: “Piccoli insufficiente, ma Braschi a Cremona un azzardo. Comuzzo? Ha paura”

Nel post partita di Fiorentina-Rakow, a Radio Bruno è intervenuto David Guetta:
Nel post partita di Fiorentina-Rakow, a Radio Bruno è intervenuto David Guetta: Braschi titolare a Cremona? Concordo sulla prestazione insufficiente di Piccoli, ma contro Baschirotto e Luperto diventa rischioso. Magari diventa il nuovo Paolo...
Braschi titolare a Cremona? Concordo sulla prestazione insufficiente di Piccoli, ma contro Baschirotto e Luperto diventa rischioso. Magari diventa il nuovo Paolo Rossi, ma ha 19 anni e non ha esperienza per uno spareggio salvezza. Capisco però che ci sia molto scetticismo attorno all'ex Cagliari, visti anche i 27 milioni investiti. Questa squadra in generale manca di brillantezza, ma almeno stasera ci ha messo il cuore e la grinta. A parte Gudmundsson, questa squadra manca di giocatori che saltano l'uomo. L'altro sarebbe Solomon, ma si è infortunato, Harrison e gli altri centrocampisti poco o niente. Fazzini per ora sta deludendo, anche oggi è un'occasione sprecata: da inizio anno è fermo a zero gol e zero assist. Comuzzo? Sul gol del Rakow commette un errore, gioca con la paura di sbagliare e alla fine sbaglia.
