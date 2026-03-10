Vittoria a Cremona non obbligatoria. Repubblica: “Servirà muovere la classifica”

Repubblica Firenze sottolinea come, tra i giocatori, Luca Ranieri sia l'unico ad aver capito il nuovo status della Fiorentina che non può e non deve essere paragonato con le rose passate in lotta per obiettivi più prestigiosi. In questo contesto anche la sfida di Cremona, spareggio salvezza vero e proprio in programma lunedì 16 marzo alle ore 20.45, viene vista con la necessità di muovere la classifica e non solo come una gara da vincere senza se e senza ma.