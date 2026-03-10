Nazione: “Almeno Piccoli s’impegna, Gud e Dodò nemmeno quello. Svegliatevi!”

La Nazione si sofferma sui singoli della Fiorentina

La stagione della Fiorentina è accompagnata da una sensazione di logoramento più che da un vero crollo: talento che non incide e occasioni che scivolano via partita dopo partita. Lo 0-0 contro il Parma ne è stato l’ennesimo esempio. In una squadra che aspetta con impazienza il ritorno di Kean, tre giocatori in particolare hanno deluso per rendimento: Roberto Piccoli, Albert Gudmundsson e Dodo, tutti elementi tecnicamente importanti ma incapaci di incidere davvero nella gara.

Il caso più evidente è quello di Piccoli, arrivato per 27 milioni e diventato così l’attaccante più costoso della storia del club. Finora però l’investimento non ha prodotto i risultati sperati: appena cinque gol complessivi tra campionato e coppe in oltre 1.700 minuti, una media troppo bassa per chi dovrebbe guidare l’attacco. Senza il rientro di Kean, la Fiorentina rischia quindi di restare senza i gol necessari per mettere in sicurezza la stagione, anche se a Piccoli non si può rimproverare l’impegno in campo.

Anche Gudmundsson e Dodo hanno offerto prestazioni poco incisive. Il brasiliano, nonostante una buona condizione atletica e il riposo forzato per squalifica nella partita precedente, non è riuscito a trovare la giocata decisiva nei momenti chiave. Allo stesso modo Gudmundsson è apparso poco brillante, considerando che il suo ultimo contributo realmente determinante – tra gol o assist – risale a metà gennaio contro il Bologna. Per cambiare passo e allontanarsi dalla zona pericolosa, la Fiorentina ha bisogno soprattutto dei suoi giocatori di maggior talento, finora ancora lontani dal fare la differenza. Lo scrive la Nazione.