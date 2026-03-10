Repubblica: “Ecco come ha reagito la dirigenza viola dopo il pareggio col Parma”

Lo 0-0 col Parma è stato visto diversamente da tifosi da una parte e squadra e dirigenti dall'altra

Il pareggio per 0-0 contro il Parma è stato visto diversamente da tifoseria da una parte e da squadra e dirigenza dall'altra. E proprio su questa divisione di vedute si concentra Repubblica Firenze.

Per la la curva Fiesole, che aveva incoraggiato la squadra nei momenti anche difficili di fronte a un atteggiamento diverso rispetto a quello delle ultime gare, più grintoso e con più voglia di sudare la maglia, il piccolo punto preso e l’essere fuori dalla zona calda non conta perché con queste prestazioni e con questa mentalità, per gli ultras, si va poco lontano.

Per la dirigenza, invece, è stato un pareggio vissuto non con il rammarico di chi non ha approfittato di un’enorme occasione per svoltare nel discorso salvezza, ma con la soddisfazione di un piccolo passo che serve, intanto, dopo diverse settimane, per uscire dalla zona retrocessione e conquistare almeno il quartultimo posto in classifica. Anzi, intercettando l’umore dei dirigenti off records nella pancia del Franchi, la gara con il Parma - rivela Repubblica Firenze - è stata vista come una mini inversione di tendenza rispetto al passato: queste partite, in sintesi, la Fiorentina di qualche settimana fa le avrebbe anche perse, come accaduto con Verona, Cagliari o Lecce. Bene quindi il punto, bene il quartultimo posto e bene la ripartenza dopo Udine, il tutto però circoscritto a una stagione che fino a maggio, fino alla conquista della salvezza in maniera aritmetica, andrà vissuta così. Godendo dei piccoli passi senza troppi salti in avanti, in attesa di una rivoluzione estiva che dovrà portare dentro il Viola Park un cambio di mentalità dell’ambiente, da resettare completamente in tutte le sue anime.