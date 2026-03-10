CorSport: “Non chiamatela contestazione. La Curva e quel grido di dolore”

Il Franchi rumoreggia, ma non contesta

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 08:54)

Dopo lo 0-0 contro il Parma, lo stadio Franchi ha reagito con fischi e cori della Curva Fiesole già prima dell’intervallo e al termine della partita. Un risultato che ha comunque portato la Fiorentina al quartultimo posto e momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, grazie alla sconfitta della Cremonese, ma che ha lasciato grande amarezza per la prestazione poco convincente della squadra.

Più che una vera contestazione, la reazione dei tifosi è stata interpretata come un grido di frustrazione e di preoccupazione da parte della città e del popolo viola. I sostenitori non vogliono arrendersi a un destino che potrebbe portare alla retrocessione e cercano di trasmettere energia e responsabilità alla squadra di Vanoli in vista delle ultime dieci partite di campionato, a partire dalla delicata sfida di Cremona.

La prestazione contro il Parma ha infatti confermato i limiti tecnici, caratteriali e di identità mostrati dalla squadra nel corso della stagione. Non aver sfruttato un altro confronto diretto ha aumentato il senso di urgenza: per salvarsi servirà molto di più di quanto visto finora. In questo contesto, i fischi dello stadio non vogliono essere un ostacolo, ma piuttosto uno stimolo per spingere la squadra a trovare la reazione necessaria per compiere l’impresa salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.