Nazione: “La Fiorentina non ha osato e la Curva Fiesole l’ha capito”

La Nazione sulla protesta della Curva Fiesole

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 08:42)

Se il gruppo di Vanoli ha accolto di buon grado il punto col Parma, lo stesso non hanno fatto i tifosi, che al fischio finale hanno espresso tutto il loro dissenso attraverso fischi e cori piuttosto espliciti.

Dagli spalti la percezione è stata quella di una partita fatta per non perdere, più che per vincerla. Gara a tratti soporifera, contro una squadra che non non ha fatto niente per mettersi di traverso.

Insomma, i gialloblu non avevano il coltello fra i denti. Fiorentina che però non ha avuto il coraggio di osare. Il pubblico se ne è accorto. Perché oltre a difficoltà tecniche evidenti, si è percepita la paura di prendere uno schiaffo.

Il malcontento dei tifosi rimane palpabile, come la sensazione di aver perso l'ennesima occasione. Si poteva fare, perché oggettivamente il Parma non ha mai creato problemi. E' andata così, come troppe volte è successo nel corso di questa stagione. Lo scrive la Nazione.