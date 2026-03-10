Gazzetta: “Come sta Kean. E Solomon spinge per rientrare prima”

La Gazzetta sulle condizioni di Moise Kean

Redazione VN 10 marzo - 10:02

Ha fatto di tutto per essere in campo contro il Parma domenica scorsa, ma alla fine si è seduto in tribuna a guardare i compagni perché il dolore alla tibia non dava tregua. Ora Moise Kean ha messo nel mirino Cremona ed è una corsa contro il tempo che questa volta vuole vincere.

L'attaccante sarà sicuramente out in Conference League e lo sarebbe stato pure nel caso di recupero perché deve essere gestito in ogni modo, visto che dalle sue reti passano le speranze di salvezza dei viola. Lunedi diventa indispensabile trovare la via del gol, anche perché la Fiorentina è rimasta a secco nelle ultime due giornate, sia con Kean a Udine che senza di lui in casa con il Parma.

Il centravanti viola sarà valutato giorno per giorno, come accaduto la scorsa settimana, quando ha fatto l'ultimo provino anche domenica mattina subito prima della sfida ai ducali, ma non è andato neanche in panchina. Intanto sta facendo gli straordinari al Viola Park Solomon che dovrebbe rientrare dopo la sosta, ma spera di accorciare i tempi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.