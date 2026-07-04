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La Nazione

Visite mediche e test fisici: da martedì tutti al Viola Park

Fiorentina
Sta per iniziare la stagione 2026-27 della Fiorentina
Redazione VN

La nuova stagione della Fiorentina è pronta a partire. Da martedì il Viola Park riaprirà con le visite mediche e i test fisici ai quali prenderanno parte anche i giocatori (solo i convocati da Grosso) rientrati dai prestiti. Assente soltanto Pongracic, eliminato al Mondiale dal Portogallo ma che adesso comincerà un breve periodo di vacanza. Il 9 luglio è in programma (ancora da ufficializzare) la presentazione di Grosso, contestualmente scatterà il ritiro estivo con allenamenti aperti ai tifosi (che si svolgeranno dal 13 luglio in poi). In calendario a luglio anche le prime amichevoli: il 19 contro la Primavera, il 22 contro il Gubbio. Lo riporta La Nazione.

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