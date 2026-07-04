La campagna abbonamenti della Fiorentina dovrebbe prendere il via intorno al 13 luglio. Prima del via libera definitivo, però, il club viola attende dal Comune l'indicazione precisa sul numero di posti che saranno effettivamente disponibili considerando i lavori di ristrutturazione che da due anni interessano lo stadio. Una volta chiarito il quadro sulla capienza, la società lancerà la vendita delle tessere. Salvo sorprese i prezzi dovrebbero rimanere invariati rispetto alla scorsa stagione dove la quota finale fu di 13.478 abbonamenti staccati. Lo riporta La Nazione.
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La Nazione
Campagna abbonamenti: si attende il via libera del Comune di Firenze
La campagna abbonamenti dovrebbe iniziare il 13 luglio
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