Viola ok in Europa, CorFio: “Una prima conferma con vista campionato”

Tre piccoli passi verso la finale, ma prima di tutto uno verso la serenità. Difficile che un successo sul modesto Rapid Vienna cambi le carte in tavola nella crisi viola, ma può essere una prima conferma e per la prima volta si è visto un calcio piacevole .

Passi avanti

Ne è convinto il Corriere Fiorentino, che parla di passi avanti a più riprese, con palleggio veloce e verticale, atteggiamento aggressivo e solido. Un bel segnale visti i tanti cambi orchestrati e una mediana inedita. Un primo passo con vista campionato.