Il Corriere dello Sport sottolinea l'unica nota negativa della serata di Conference, ovvero la partita insufficiente di Roberto Piccoli. L'attaccante viola fa fatica, appare lento e poco preciso, si divora un gol da solo davanti al portiere fa un passo indietro.
Piccoli la nota stonata, Corsport: “In difficoltà, lento e impreciso”
Roberto Piccoli è stato la nota meno lieta della serata di Conference: l'attaccante è apparso lento e in difficoltà su tanti palloni.
Unico in difficoltà Piccoli, lento e impreciso. Il gesto tecnico più bello della partita, prima del gol di Gudmundsson, è stato il lancio di Fagioli per Piccoli, messo davanti al portiere da un pallone che ha ricordato la grazia di Totti o, visto che la squadra è viola, di Manuel Rui Costa. Ma Piccoli non ha fatto Batistuta...
