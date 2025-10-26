Alberto Polverosi ricorda il ritorno al Franchi l'anno scorso di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa “Vincenzo sotto la curva”, Polverosi: “La lite con Pradè, il Franchi e la pace”
Corriere dello Sport
“Vincenzo sotto la curva”, Polverosi: “La lite con Pradè, il Franchi e la pace”
Il Corriere dello sport su Vincenzo Italiano
“Sotto la curva, Vincenzo sotto la curva”. Che non era l’Andrea Costa del Dall’Ara ma la Fiesole (trasferita nella Ferrovia) del Franchi. Fiorentina-Bologna 3-2 del campionato scorso, ultima partita dei viola in casa. La Fiesole aveva appena finito di contestare Palladino e Pradé e non voleva perdere l’occasione di allargare la spaccatura con l’allenatore e il diesse salutando con un lungo applauso l’ex Italiano, orgoglioso di ricevere quell’accoglienza. All’andata, dopo la vittoria dei rossoblu, Pradé lo aveva attaccato con durezza per l’esultanza, da lui ritenuta eccessiva e scomposta. Fra i due c’è stato poi un chiarimento, tantoché Pradé in questi giorni lo ha chiamato in ospedale per gli auguri di una rapida guarigione. Oggi si sarebbero riabbracciati negli spogliatoi del Franchi-mostro, ma Vincenzo dovrà restare in ospedale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA