Il Corriere dello Sport si è soffermato sull'assenza di Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale dopo un attacco di polmonite batterica. Nonostante ciò, il tecnico del Bologna ha indicato ai suoi gli elementi di pericolo della sfida del Franchi:
CorSport: "L'anno scorso Bologna al Franchi in ciabatte. Italiano avverte i suoi"
Italiano non ci sarà, ma ha già avvertito i suoi
Come era accaduto il giorno prima di Steaua Bucarest-Bologna, ieri Italiano ha parlato in video chiamata prima con il suo braccio destro e amico Daniel Niccolini, poi con la squadra. Alla quale ha sottolineato quelle che saranno le insidie che dovrà vivere al Franchi, rendendosi perfettamente conto di come la Fiorentina voglia farle a tutti i costi la festa per quella che è la sua classifica povera di punti. Se vi ricordate, nel campionato passato il Bologna giocò a Firenze tre giorni dopo la vittoria della Coppa Italia, e se è esagerato dire che scese in campo con le infradito, di sicuro non ebbe l’atteggiamento giusto. Della serie: oggi per sperare di poter portare via un risultato positivo, i rossoblù dovranno costruire una prestazione estremamente seria, giocando con grande intensità e aggredendo alto i viola, ma attenzione, senza lasciare tanta profondità a Moise Kean e al suo compagno di banco, sia chi sia, che poi è proprio quello che spera che avvenga Stefano Pioli. In pratica il discorso è uno solo: se il Bologna giocherà da... vero Bologna, poco ma sicuro anche la Fiorentina vivrà di affanni, in caso contrario per la squadra rossoblù sarà una domenica di enorme sofferenza.
