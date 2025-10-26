Repubblica: “Pioli ricambia ruolo a Fagioli. E così torna a essere uomo chiave”

Repubblica su Fagioli

26 ottobre 2025

Il rendimento della Fiorentina sembra strettamente legato alla forma di Nicolò Fagioli: quando il centrocampista gioca al meglio, la squadra ne beneficia e i risultati arrivano. L’inizio complicato della stagione per Fagioli, costretto a ricoprire il ruolo di regista puro e spesso relegato in panchina, ha coinciso con la Fiorentina ferma a zero vittorie e ultima in classifica insieme al Genoa. Solo con il ritorno di Fagioli nella sua posizione naturale di mezzala la squadra ha iniziato a mostrare segnali positivi, illuminando il gioco con la sua tecnica e capacità di incidere sulle azioni offensive.

Pioli ha così modificato l’impostazione tattica della squadra, adottando un centrocampo a tre con Nicolussi Caviglia al centro, Fagioli mezzala sinistra e un terzo elemento più fisico e dinamico, attualmente Mandragora, con Ndour pronto a insidiare il posto. Questo schema permette di avere due uomini in grado di impostare l’azione e verticalizzare, creando pericoli davanti: un aspetto che in campionato si era visto raramente fino a ora. L’ottima prestazione di Fagioli a Vienna, culminata con l’assist a Piccoli, ha confermato l’efficacia della nuova collocazione tattica.

La prossima sfida in campionato, contro un Bologna più solido e fisicamente impegnativo, rappresenterà un banco di prova importante per Fagioli e il centrocampo viola. La squadra dovrà dimostrare di saper trasferire in Serie A la qualità e la gestione della palla viste in Conference League, affrontando avversari più forti e compatti come Freuler e Ferguson, e confermando che il ritorno di Fagioli alla mezzala può davvero rappresentare la chiave per il rilancio stagionale. Lo scrive Repubblica Firenze.