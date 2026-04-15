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Corriere Fiorentino

Verso il Crystal Palace: oltre 20mila spettatori, pronta la coreografia

Verso il Crystal Palace: oltre 20mila spettatori, pronta la coreografia - immagine 1
La Fiorentina tenera di ribaltare il 3-0 di Londra
Redazione VN

Giovedì sera la Fiorentina proverà a ribaltare il 3-0 dell'andata contro il Crystal Palace in Conference League. Sono attesi più di 20mila spettatori, mentre la Curva Fiesole preparerà una coreografia. Ecco cosa si legge sul Corriere Fiorentino:

Cre­derci è dif­fi­cile, pro­varci un obbligo. Ulte­rior­mente avvi­ci­nata la sal­vezza la Fio­ren­tina può rimet­tere testa e gambe sulla Con­fe­rence, sep­pure sia a forte rischio per via del 3-0 subito dal Cry­stal Palace all’andata. Imma­gi­nare una rimonta al cospetto di una squa­dra che anche in Pre­mier ha man­te­nuto il passo bat­tendo in casa il New­ca­stle 2-1 con una dop­pietta di Mateta è arduo, ma la squa­dra pro­verà a inse­guire l’impresa. Men­tre la Fie­sole annun­ciava la coreo­gra­fia che gio­vedì salu­terà l’ingresso in campo delle squa­dre, è stato Man­dra­gora a suo­nare la carica («Mi appello ai tifosi che ci sono sem­pre stati vicino») al resto pen­se­ranno gli oltre 20 mila spet­ta­tori attesi. Con mille inglesi in arrivo (con annesse misure di sicu­rezza) il Fran­chi si avvia a una serata da tutto esau­rito visto che a ieri erano 19 mila i tagliandi ven­duti.

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