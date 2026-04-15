Giovedì sera la Fiorentina proverà a ribaltare il 3-0 dell'andata contro il Crystal Palace in Conference League. Sono attesi più di 20mila spettatori, mentre la Curva Fiesole preparerà una coreografia. Ecco cosa si legge sul Corriere Fiorentino:
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VIOLA NEWS news viola stampa Verso il Crystal Palace: oltre 20mila spettatori, pronta la coreografia
Corriere Fiorentino
Verso il Crystal Palace: oltre 20mila spettatori, pronta la coreografia
La Fiorentina tenera di ribaltare il 3-0 di Londra
Crederci è difficile, provarci un obbligo. Ulteriormente avvicinata la salvezza la Fiorentina può rimettere testa e gambe sulla Conference, seppure sia a forte rischio per via del 3-0 subito dal Crystal Palace all’andata. Immaginare una rimonta al cospetto di una squadra che anche in Premier ha mantenuto il passo battendo in casa il Newcastle 2-1 con una doppietta di Mateta è arduo, ma la squadra proverà a inseguire l’impresa. Mentre la Fiesole annunciava la coreografia che giovedì saluterà l’ingresso in campo delle squadre, è stato Mandragora a suonare la carica («Mi appello ai tifosi che ci sono sempre stati vicino») al resto penseranno gli oltre 20 mila spettatori attesi. Con mille inglesi in arrivo (con annesse misure di sicurezza) il Franchi si avvia a una serata da tutto esaurito visto che a ieri erano 19 mila i tagliandi venduti.
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