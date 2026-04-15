Rep su Sarri: “Sogno dei tifosi viola. Con Vanoli un incrocio presente-futuro”

Il sogno dell'ambiente viola è Maurizio Sarri

Della gara disputata lunedì contro la Lazio non è rimasto soltanto il risultato, ma anche gli applausi al tecnico Maurizio Sarri , da sempre sogno di qualsiasi tifoso viola per la panchina. Da un lato c'era il presente, Vanoli e i giusti meriti per il lavoro fatto in direzione salvezza.

Dall'altro lato il futuro - o meglio, quello che molti tifosi viola sperano lo sia - Sarri, accolto dalla tribuna con un grande applauso, anche da parte di chi in passato non ha risparmiato critiche feroci e siparietti con gli altri allenatori. Lo scrive La Repubblica.