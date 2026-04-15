La Fiorentina dovrà fare i conti con il pesante 3-0 subito dal Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finali di Conference League. E dovrà affrontare la partita di ritorno con un'emergenza in merito agli uomini da schierare. Torneranno Fagioli e Gudmundsson, squalificati contro la Lazio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Conference, Gazzetta: “Pessimismo su Kean. Comuzzo può sostituire Dodò”
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Conference, Gazzetta: “Pessimismo su Kean. Comuzzo può sostituire Dodò”
Tutte le assenze per la gara di ritorno contro il Crystal Palace
Tuttavia, nessuno dei giocatori infortunati riesce a recuperare: c'è pessimismo su Kean per il solito problema alla caviglia. Out anche Parisi per un edema osseo al piede e sulla destra alta dovrebbe fare gli straordinari Harrison. Assente anche Dodò per squalifica, al suo posto potrebbe subentrare Comuzzo date le condizioni non ottimali di Fortini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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