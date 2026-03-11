Vanoli e il turnover, Gazzetta: “Domani toccherà al fattore F. Tutti i cambi”

Tutti i cambi di Paolo Vanoli

Redazione VN 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 08:54)

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul turnover di Paolo Vanoli. Kean non ha recuperato, per questo anche Roberto Piccoli potrebbe essere risparmiato col Rakow se entro domani non ci saranno certezze di poter recuperare Moise Kean per Cremona. L'attaccante azzurro è ancora dolorante alla tibia nonostante le terapie quotidiane e quindi c'è l'ipotesi che anche Piccoli venga tenuto a riposo in coppa, in vista di un eventuale impiego a Cremona. Contro il Rakow, in questo caso, potrebbe toccare a Riccardo Braschi, attaccante 19enne della Primavera, o a Giovanni Fabbian in versione punta.

L'ex Bologna è ancora alla ricerca del primo gol con la nuova maglia: l'ultima volta che ha esultato è stato proprio contro la Fiorentina, a poche ore dal trasferimento di fine gennaio. Zero gol stagionali pure per Jacopo Fazzini, che finora ha giocato 869 minuti, mentre Niccolò Fortini (16 presenze stagionali) è rimasto nonostante le tante voci di mercato. Proverà a conquistarsi più spazio a Firenze, dove ha fatto la trafila nel settore giovanile, per dimostrare di essere maturato e cresciuto. In porta la new entry sarà Oliver Christensen, fresco di inserimento nella lista Uefa al posto di Luca Lezzerini.

La Fiorentina ha ottenuto dalla Uefa la possibilità di sostituire il portiere dopo il brutto infortunio che l'ha costretto a chiedere il cambio nel ritorno con lo Jagiellonia (lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra). Cosi Christensen, tornato a gennaio dal prestito allo Sturm Graz e inizialmente non inserito in lista come Brescianini e Rugani, avrà la sua occasione in Europa, come Fabbian, Fazzini e Fortini: spazio ai giovani e alle seconde linee, ma con la testa giusta per evitare brutte figure.