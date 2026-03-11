CorSport su Kean: “Problema alla tibia difficile da risolvere. Dubbi per lunedì”

Ma a cinque giorni dalla trasferta che avrà un’incidenza molto forte sui destini della Fiorentina in campionato (da +4 a -2 sui grigiorossi in classifica a nove giornate dalla fine c’è tutto un mondo dentro con orizzonti ben differenti), l’incertezza sul traguardo da tagliare con soddisfazione generale di tutti è sempre palpabile. Nonostante visite e controlli ripetuti per non lasciare niente d’intentato, nonostante soprattutto ore e ore di terapie e di fatica al Viola Park da parte di Kean che ci mette tutta la volontà e tutto l’impegno possibili per rientrare e dare una mano una squadra, però il dubbio rimane e si trascinerà di giorno in dopo.