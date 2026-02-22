Vallesi ammette: “Quest’anno vero patimento. Ecco cosa faccio ogni settimana”

Il cantautore e grande tifoso viola, Paolo Vallesi, durante la sua intervista a La Nazione ha parlato anche di calcio, in particolar modo della stagione della Fiorentina. Le sue parole:
Le parole del tifoso viola e cantautore, Paolo Vallesi, sulla stagione della Fiorentina e il suo soffrire per la situazione di classifica
Soffro, come tutti i tifosi. Noi della Viola siamo, dalla nascita, abituati a tribolare. Ma quest’anno ci troviamo in una posizione in cui non siamo abituati a stare. È un vero patimento. All’inizio del campionato avevamo altre mire, la rosa non è certo da questa posizione di classica. E così ogni domenica – si fa per dire,
visto lo spezzatino della partite – mi ritrovo a seguire altre squadre e fare i calcoli per le posizioni in classifica, ci siamo capiti, quella parola nemmeno la voglio pronunciare. E tutto questo avviene con quella passione che solo noi fiorentini abbiamo dentro.
