Da Pisa al Pisa, Repubblica: “Con Pioli presi a pallonate, Vanoli ha dei meriti”

All'andata fu una delle partite più sconfortanti della gestione Pioli: presi a pallonate dal Pisa e salvati dai pali e da decisioni arbitrali discutibili. Un'era geologica fa, per fortuna. Quella Fiorentina non era una squadra di calcio, quella di ora sì. L'ultimo passo per tirarsi fuori dalla melma è vincere le partite con le dirette rivali. È una questione psicologica, come se i ragazzi di Vanoli riuscissero a dare il meglio quando partono contro pronostico. Per viaggiare liberi di testa verso la salvezza bisogna scrollarsi dalla spalla quest'ultima scimmia. Due parole sul mister: ha ragione quando dice di aver preso tanti schiaffi. Per carità, qualcuno sarà anche stato meritato, ma quanto accanimento nei suoi confronti. Non esonerarlo quando tutti o quasi lo chiedevano a gran voce è stato un merito della società. Sarebbe ingeneroso non riconoscere il tanto lavoro che ci ha messo o raccontarci che il passo avanti è tutto merito dell'arrivo di Paratici. Dalla partita con la Cremonese in avanti, la Fiorentina ha cominciato a giocare a calcio. Ha vinto, ha perso, ha pareggiato, ma nessuno si è permesso più di prenderla a pallonate. A Pisa non aveva nemmeno tirato in porta.
