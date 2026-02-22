La primavera di Kean: problemi alle spalle, è il momento di essere protagonista

E' rimasto a Firenze tutta la settimana per tirarsi a lucido: Moise Kean è pronto allo sprint

Redazione VN 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 10:54)

In settimana è rimasto a Firenze d'accordo con lo staff sanitario viola, per allenarsi al meglio, evitando pericolose ricadute in una trasferta polacca scomoda e con un manto erboso non proprio adatto al suoi acciacchi. Moise Kean si sta tirando a lucido in vista del finale di stagione su due fronti: salvare la Fiorentina e aiutare la Nazionale a qualificarsi ai mondiali.

Come scrive Repubblica, l'attaccante viola non sta lasciando nulla al caso. Dopo un inverno complicato e un infortunio alla caviglia più grave del previsto, il numero 20 sta aumentando i carichi di lavoro e mettendo benzina per il rush finale.

Il rendimento di Kean finora non è stato soddisfacente (8 gol totali contro le 18 realizzate un anno fa di questi tempi), ma ha messo la firma su tre dei quattro successi viola in campionato nonostante i problemi di squadra e un fastidio alla caviglia che lo ha molto limitato.

Adesso però è tempo di resettare e ripartire, con l'attaccante che in questi giorni al Viola Park ha avuto modo per confrontarsi con il ds Paratici: la testa è sul (doppio) obiettivo, la testa dentro il carrarmato Kean l'ha subito messa.