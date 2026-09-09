La prima missione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è chiara: cancellare quello zero dalla classifica e iniziare a fare punti. Il tecnico di Varese, chiamato a sostituire Fabio Grosso, è l’11° allenatore dell’era Commisso in sette anni (record in A) e dovrà subito scuotere una squadra in difficoltà.

Al Viola Park Vanoli ha iniziato con entusiasmo, energia e grinta, impostando da subito un doppio allenamento per conoscere il gruppo e valutarne la condizione. Al suo fianco una dirigenza presente al completo, con il ds Fabio Paratici. Il tecnico conosce bene l’ambiente e il forte legame con Firenze, costruito prima da giocatore e poi da allenatore. La strada resta in salita, ma rispetto al novembre 2025, quando subentrò a Pioli, Vanoli ha almeno più tempo per provare a raddrizzare la stagione. Lo riporta Tuttosport