In casa Inter pesa tanto l'assenza di Denzel Dumfries. Chi lo ha sostituito fino a questo momento, Luis Henrique, non sembrerebbe aver convinto a pieno, ecco perché, come scrive Tuttosport, il club nerazzurro sta iniziando a guardarsi attorno.
Tuttosport su Dodò: “Tra i candidati per sostituire Dumfries. Ma ora difficile”
I profili maggiormente attenzionati costano tanto e sono incedibili almeno fino all’estate, a meno di un’offerta più che persuasiva. L’Atalanta valuta Palestra 40 milioni e a Bergamo preferiscono continui il prestito a Cagliari, anche magari per farne aumentare abilità e valutazione. Belghali del Verona è ora impegnato in Coppa d’Africa, l’Inter potrebbe sperare che l’Algeria esca ai gironi della competizione, ma il club veneto reputa l’esterno fondamentale per provare a centrare la salvezza.
Infine c'è Dodò, che potrebbe diventare un’occasione sia per i nerazzurri, che per la Fiorentina, qualora la Viola decidesse di sacrificare il brasiliano per reinvestire il ricavato su profili che possano migliorare la propria rosa. Ma al momento l’ex Shakhtar Donetsk resta più una suggestione, che un’ipotesi concreta.
Diversi nomi e valutazioni in corso, il tempo però stringe, con un gennaio ricco di impegni Chivu avrebbe bisogno di un rinforzo il prima possibile.
