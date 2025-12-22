Tuttosport su Dodò: “Tra i candidati per sostituire Dumfries. Ma ora difficile”

In casa Inter pesa tanto l'assenza di Denzel Dumfrie s. Chi lo ha sostituito fino a questo momento, Luis Henrique, non sembrerebbe aver convinto a pieno, ecco perché, come scrive Tuttosport, il club nerazzurro sta iniziando a guardarsi attorno.

I profili maggiormente attenzionati costano tanto e sono incedibili almeno fino all’estate, a meno di un’offerta più che persuasiva. L’Atalanta valuta Palestra 40 milioni e a Bergamo preferiscono continui il prestito a Cagliari, anche magari per farne aumentare abilità e valutazione. Belghali del Verona è ora impegnato in Coppa d’Africa, l’Inter potrebbe sperare che l’Algeria esca ai gironi della competizione, ma il club veneto reputa l’esterno fondamentale per provare a centrare la salvezza.