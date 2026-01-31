Tuttosport: riecco Kean. L’attaccante vuole sfatare il tabù Napoli

Dopo il ko col Cagliari e quello con il Como costato l’uscita dalla Coppa Italia la Fiorentina deve provare a prendersi punti salvezza anche su campi difficili come oggi al Maradona (ore 18). Impresa ardua ma Paolo Vanoli per questa sfida contro il ‘maestro’ Antonio Conte (il primo ha fatto parte dello staff del secondo al Chelsea e all’Inter) può intanto tenersi stretto il recupero di Kean reduce da tre esclusioni per problemi alla caviglia e voglioso di sfatare il tabù-Napoli (unica big non ancora trafitta). Rientrano dai rispettivi acciacchi pure Dodo, Mandragora, Parisi e Piccoli (in ballottaggio con Moise). Non solo: ieri il tecnico ha incassato parole di fiducia e apprezzamento da Giuseppe B. Commisso che sui canali del club ha tenuto il primo discorso da presidente violadopo la scomparsa del padre Rocco lo scorso 16 gennaio a New York. Lo riporta Tuttosport.