Il Corriere dello Sport analizza la situazione degli attaccanti viola Moise Kean e Roberto Piccoli, tornati a disposizione di Paolo Vanoli. La seconda metà della settimana, infatti, ha portato buone notizie, perché consente alla Fiorentina di ritrovare entrambi per la partita di oggi in casa dei campioni d’Italia e adesso tocca al tecnico viola fare una scelta precisa e consapevole. Il centravanti azzurro è tornato finalmente tra i convocati dopo che la gestione del problema alla caviglia l’ha tenuto fuori di seguito con Bologna, Cagliari e Como, l’ex Cagliari invece dopo aver eliminato il risentimento all’adduttore che ha causato la sostituzione all’ora e poco più di gioco proprio contro i lariani di Fabregas. E mentre nell’emergenza si sprecavano le ipotesi sul centravanti a Napoli, adesso Vanoli ne ha due in un colpo e pure quelli di ruolo: per cui, chi ci sarà là davanti? La scelta l’ha fatta il tecnico, se l’ha fatta e non se l’è invece messa nel trolley per concedersi qualche altra ora di riflessione, ma da una parte c’è Kean che è stato risparmiato per permettergli di guarire allenandosi e non giocando senza perdere la condizione atletica e in gruppo da giovedì, e dall’altra c’è Piccoli che a meno di 96 ore dall’impegno odierno a Napoli usciva dal campo dolorante per un risentimento all’adduttore e in gruppo da ieri. Non c’è valutazione tecnica nello scenario, e se ci va sposta ancora di più il discorso verso l’attaccante ex Juventus al netto di cose che appartengono ai campi del Viola Park al riparo da occhi esterni, però tanto conta la decisione di Vanoli. Precisa e consapevole. Vanoli che potrebbe anche "fregare tutti", comunque, e inserire alla fine Gudmundsson falso nueve.