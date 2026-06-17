Oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci per fare il punto sul futuro dell’attaccante.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Qualche club straniero su Kean. E Lucci potrebbe offrire un altro nome”
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Tuttosport: “Qualche club straniero su Kean. E Lucci potrebbe offrire un altro nome”
Oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci
Il nuovo tecnico Grosso vorrebbe trattenere Moise al netto di qualche interessamento arrivato da parte di club stranieri. Le parti potrebbero approfondire i dialoghi per Kostic (in scadenza con la Juve) e assistito anche lui da Lucci. Lo scrive Tuttosport.
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