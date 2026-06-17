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Tuttosport: “Qualche club straniero su Kean. E Lucci potrebbe offrire un altro nome”

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Oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci
Redazione VN

Oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci per fare il punto sul futuro dell’attaccante.

Il nuovo tecnico Grosso vorrebbe trattenere Moise al netto di qualche interessamento arrivato da parte di club stranieri. Le parti potrebbero approfondire i dialoghi per Kostic (in scadenza con la Juve) e assistito anche lui da Lucci. Lo scrive Tuttosport.

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