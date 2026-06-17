Non solo la punta: i dirigenti viola dovranno garantire a Grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon, anche se quest’ultima dipenderà dalla disponibilità o meno del Tottenham ad abbassare la cifra del riscatto concordata sui 10 milioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici aspetta Solomon. E nel mentre bussa alle porte del Sassuolo”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici aspetta Solomon. E nel mentre bussa alle porte del Sassuolo”
I dirigenti viola dovranno garantire a Grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon
Nel mirino c'è Cristian Volpato, su cui la Fiorentina ha chiesto informazioni al Sassuolo che lo valuta 15-20 milioni. Altro obiettivo, sempre dai neroverdi, è Armand Laurienté, che però costa circa 25 milioni. Per il centrocampo, da tenere d’occhio Kristian Thorstvedt che ha già aperto all'ipotesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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