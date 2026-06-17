CorSport: “Paratici aspetta Solomon. E nel mentre bussa alle porte del Sassuolo”

I dirigenti viola dovranno garantire a Grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon

Non solo la punta: i dirigenti viola dovranno garantire a Grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon, anche se quest’ultima dipenderà dalla disponibilità o meno del Tottenham ad abbassare la cifra del riscatto concordata sui 10 milioni.

Nel mirino c'è Cristian Volpato, su cui la Fiorentina ha chiesto informazioni al Sassuolo che lo valuta 15-20 milioni. Altro obiettivo, sempre dai neroverdi, è Armand Laurienté, che però costa circa 25 milioni. Per il centrocampo, da tenere d’occhio Kristian Thorstvedt che ha già aperto all'ipotesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.