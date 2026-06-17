Nazione: “Moise Kean forzerà la cessione solo a una condizione precisa”

L'orientamento del giocatore, però, sembra chiaro: Kean non ha intenzione di forzare la cessione, salvo una condizione

Redazione VN 17 giugno - 07:45

Cresce l'attesa per la conferenza stampa in programma domani alle 11 al Viola Park, quando Fabio Paratici e Alessandro Ferrari illustreranno le strategie della Fiorentina in vista della nuova stagione. Sarà l'occasione per fare chiarezza dopo i lunghi confronti avuti negli Stati Uniti con Giuseppe e Catherine Commisso e per delineare il progetto della squadra del Centenario, chiamata a inaugurare una stagione speciale nella storia viola.

Sul tavolo ci sono numerosi temi di mercato e diverse decisioni da prendere in tempi brevi. Tra queste c'è anche il futuro di Moise Kean, reduce da settimane complicate tra infortunio, il Mondiale vissuto da spettatore e il furto subito nella sua abitazione. Già nelle prossime ore potrebbe andare in scena un incontro tra la Fiorentina e l'entourage dell'attaccante per fare il punto della situazione.

L'orientamento del giocatore, però, sembra chiaro: Kean non ha intenzione di forzare la cessione e lascerebbe Firenze soltanto davanti a un progetto di Champions League. Considerata la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni il 15 luglio e la difficoltà di trovare un club disposto a esercitarla, il suo futuro appare sempre più legato alle scelte di Fabio Grosso. Se arriverà il via libera del nuovo tecnico, il centravanti sarà ancora il punto di riferimento dell'attacco viola. Lo scrive la Nazione.