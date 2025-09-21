La Fiorentina cerca contro il Como la prima vittoria in campionato, necessaria per allontanare i primi mugugni e dare fiducia all’ambiente. Con soli due punti in tre giornate, Pioli sa che non si può essere soddisfatti, soprattutto per una squadra costruita con ambizioni importanti e con la sua esperienza alla guida. La sfida del Franchi diventa così un crocevia già significativo, in cui il tecnico spera di imboccare la strada giusta.
Tuttosport
Tuttosport: “Pioli è già sotto esame. Vincere per allontanare i mugugni”
Sul piano delle scelte, Pioli punterà ancora su Kean centravanti, chiamato a sbloccarsi con la maglia viola, e potrebbe introdurre alcuni aggiustamenti. Nicolussi Caviglia è pronto a prendersi la regia, permettendo a Fagioli di tornare nel ruolo naturale di mezzala, mentre Fazzini è in pole per sostituire Gudmundsson, non ancora al meglio dopo il problema alla caviglia, alle spalle dell’attaccante. Resta l’alternativa Piccoli, che insidia comunque un posto in attacco.
Anche in difesa non mancano i dubbi: Comuzzo, reduce da un virus, potrebbe riposare lasciando spazio a Pablo Marì o Viti, con Pongracic pronto a spostarsi sulla destra. Al di là dei singoli, però, Pioli insiste su due aspetti: l’approccio alla partita e la determinazione, elementi mancati nelle gare precedenti e che oggi dovranno fare la differenza davanti ai circa 20mila tifosi attesi al Franchi. Lo scrive Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA