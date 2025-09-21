Tuttosport: “Pioli è già sotto esame. Vincere per allontanare i mugugni”

La Fiorentina cerca contro il Como la prima vittoria in campionato, necessaria per allontanare i primi mugugni e dare fiducia all’ambiente. Con soli due punti in tre giornate, Pioli sa che non si può essere soddisfatti, soprattutto per una squadra costruita con ambizioni importanti e con la sua esperienza alla guida. La sfida del Franchi diventa così un crocevia già significativo, in cui il tecnico spera di imboccare la strada giusta.

Sul piano delle scelte, Pioli punterà ancora su Kean centravanti, chiamato a sbloccarsi con la maglia viola, e potrebbe introdurre alcuni aggiustamenti. Nicolussi Caviglia è pronto a prendersi la regia, permettendo a Fagioli di tornare nel ruolo naturale di mezzala, mentre Fazzini è in pole per sostituire Gudmundsson, non ancora al meglio dopo il problema alla caviglia, alle spalle dell’attaccante. Resta l’alternativa Piccoli, che insidia comunque un posto in attacco.