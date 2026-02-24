Tuttosport: Perin pallino di Paratici e la Juve ci vuol riprovare per De Gea

Mattia Perin è stato vicino a gennaio al ritorno al Genoa. Peccato che – scrive Tuttosport – Luciano Spalletti e Damien Comolli abbiano bloccato l’affare, quando era a un passo dall’essere completato. Il motivo è semplice: il...

Redazione VN 24 febbraio - 12:10

Mattia Perinè stato vicino a gennaio al ritorno al Genoa. Peccato che - scrive Tuttosport - Luciano Spalletti e Damien Comolli abbiano bloccato l’affare, quando era a un passo dall’essere completato. Il motivo è semplice: il tecnico non voleva perdere a stagione in corso un elemento prezioso e carismatico all’interno dello spogliatoio; mentre il Ceo bianconero chiedeva un indennizzo di 2-3 milioni per liberare il portiere. E così i liguri hanno preferito virare sul più economico Bijlow.

In estate però il club genoano potrebbe tornare alla carica, così come la Fiorentina di Paratici che resta un grande estimatore di Perin. Fu proprio il dirigente piacentino a portalo alla Juve nell’estate 2018 e lo accoglierebbe volentieri in Viola, dove c’è quel David De Gea molto apprezzato sia Comolli (l’aveva cercato in estate) sia dal ds Marco Ottolini, che due anni fa aveva provato a portarlo al Genoa. Da non escludere che nei prossimi mesi le loro strade possano in qualche modo incrociarsi.