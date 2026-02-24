TS: “Il derby torna al Franchi dopo 36 anni. Cosa ha influito nei minuti finali”

Da un lato la Fiorentina, vincere voleva dire agganciare chi le stava davanti allargando l’ammucchiata per la salvezza. Dall'altro lato il Pisa, sfruttare una delle ultime occasioni di rilancio. Ecco cosa metteva sul piatto un derby che è tornato al Franchi dopo 36 anni, con l'allora vittoria viola per 4-0 ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina

Una vittoria importantissima con un finale a cui ormai la Fiorentina è abituata: l'insostenibile pesantezza del risultato ha condizionato, così come hanno influito i cambi (tre a inizio ripresa ma chi ha sparigliato le carte è stato l'ex fischiatissimo Cuadrado entrato a metà secondo tempo) del Pisa che ha cambiato l'atteggiamento passivo del primo tempo. Lo scrive Tuttosport.