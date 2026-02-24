Giuseppe Calabrese, sulle pagine de La Repubblica, ha analizzato la vittoria della Fiorentina nel derby toscano contro il Pisa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Una Fiorentina normale ma vincente. In cosa è stato bravo Vanoli”
La Repubblica
Repubblica: “Una Fiorentina normale ma vincente. In cosa è stato bravo Vanoli”
Il commento di Giuseppe Calabrese sulle pagine de La Repubblica
Un gol di Kean per chiudere i conti con la paura. Non è ancora finita, ma la vittoria contro il Pisa tira fuori la Fiorentina dalla zona retrocessione. Adesso il gruppo gioca senza pressioni, con un'idea di gioco e una condizione fisica ritrovata: la cura Vanoli sta funzionando. Una Fiorentina normale ma vincente. Era tanto che non si vedevano tutti quei sorrisi a fine partita, con i giocatori sotto la curva a festeggiare. Conference? A noi piacerebbe vedere una Fiorentina che non si arrende e che ha voglia di prendersi tutto quello che si può prendere. Si chiama ambizione, e ce n’è bisogno ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
Su Vanoli—
Una storia nuova, figlia del lavoro di un tecnico convinto e testardo che si è messo in discussione e ha avuto la forza (o l’intelligenza) di farsi domande. E di trovare anche le risposte. Le ultime due vittorie sono costruite sulla concretezza di una squadra che ha ritrovato un gioco, e un suo equilibrio.
Kean—
La Fiorentina ha ritrovato anche il suo centravanti. La rete di Kean è un segnale, anche in ottica Nazionale. La caviglia continua a dargli fastidio, ma l’istinto è quello di sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA