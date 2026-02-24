Viola News
Repubblica: "Una Fiorentina normale ma vincente. In cosa è stato bravo Vanoli"

Il commento di Giuseppe Calabrese sulle pagine de La Repubblica
Giuseppe Calabrese, sulle pagine de La Repubblica, ha analizzato la vittoria della Fiorentina nel derby toscano contro il Pisa.

Un gol di Kean per chiudere i conti con la paura. Non è ancora finita, ma la vittoria contro il Pisa tira fuori la Fiorentina dalla zona retrocessione. Adesso il gruppo gioca senza pressioni, con un'idea di gioco e una condizione fisica ritrovata: la cura Vanoli sta funzionando. Una Fiorentina normale ma vincente. Era tanto che non si vedevano tutti quei sorrisi a fine partita, con i giocatori sotto la curva a festeggiare. Conference? A noi piacerebbe vedere una Fiorentina che non si arrende e che ha voglia di prendersi tutto quello che si può prendere. Si chiama ambizione, e ce n'è bisogno

Una storia nuova, figlia del lavoro di un tecnico convinto e testardo che si è messo in discussione e ha avuto la forza (o l’intelligenza) di farsi domande. E di trovare anche le risposte. Le ultime due vittorie sono costruite sulla concretezza di una squadra che ha ritrovato un gioco, e un suo equilibrio.

La Fiorentina ha ritrovato anche il suo centravanti. La rete di Kean è un segnale, anche in ottica Nazionale. La caviglia continua a dargli fastidio, ma l’istinto è quello di sempre.

